Wie die Commerzbank in einem aktuellen Devisenmarkt-Kommentar schreibt, werden mit den vermehrten Aussagen von Fed-Offiziellen nach dem Zinsentscheid vergangene Woche die unterschiedlichen Sichtweisen wieder deutlicher. So hätten sich seit dem Wochenende verschiedene Fed-Vertreter sehr unterschiedlich geäussert, schreiben die Experten. «Vermutlich ist das wahrscheinlichste Szenario daher nach wie vor, dass es im Dezember zu einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte kommt», heisst es in dem Kommentar.