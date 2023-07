Der Euro hat sich auch gegenüber dem Franken leicht abgeschwächt. Er kostet derzeit 0,9680, nach 0,9687 am späten Nachmittag. Am Mittag lag er noch über 0,97 Fr. Der US-Dollar steht aktuell genau bei 0,88 Franken. Zwischenzeitlich lag er gar unter dieser Marke. Der Dollar kostete zuletzt im Januar 2021 so wenig.