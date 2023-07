Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im US-Handel weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit Frühjahr 2022 erreicht. Ein unerwartet starker Rückgang in der Inflation in den USA belastete den US-Dollar, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug Auftrieb erhielt. Zuletzt kletterte der Kurs bis auf 1,1137 Dollar und damit auf das höchste Niveau seit März 2022.

12.07.2023 21:15