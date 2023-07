In der vergangenen Woche hatte die US-Währung stark nachgegeben, zum Schweizer Franken etwa um rund drei Rappen. Ausschlaggebend waren rückläufige Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen fallender Inflationsraten in den Vereinigten Staaten. Derzeit ist an den Märkten nur noch eine Zinsanhebung des Fed in diesem Jahr vollständig eingepreist. Der Dollar steht daher unter Druck.