Das USD/CHF-Paar legte im Gegenzug deutlich zu und eroberte die Marke von 86 Rappen zurück. Am späten Abend kostet das Paar 0,8671. Am Morgen stand es noch bei 0,8568 Franken. Damit hat sich der Dollar wieder etwas vom dem tiefen Niveau, auf dem er letztmals bei der Aufhebung des Mindestkurses im Januar 2015 notiert hatte, nach oben absetzen können. Der Euro geht aktuell ebenfalls etwas höher zu 0,9648 nach 0,9608 Franken am Morgen um.