Zur Schweizer Währung fiel der Euro zunächst mit 0,95225 auf den tiefsten Stand seit Mitte September. Danach zog die Gemeinschaftswàhrung wieder an auf 0,9537 Franken, was gleich viel war wie am Mittag. Der Dollar verteuerte sich indes auf 0,8685 Franken nach 0,8555 Franken am Mittag.