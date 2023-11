Doch auch in der Eurozone werden am Markt vorerst stabile EZB-Leitzinsen erwartet, was wiederum den Euro belastet. Am Mittwoch deuteten auch Aussagen von Notenbankern darauf hin, dass die Währungshüter erst einmal stillhalten könnten. Schliesslich ist die Inflation im Euroraum zuletzt deutlich gesunken, auch wenn sie mit 2,9 Prozent im Oktober immer noch über der Zielmarke der EZB von 2 Prozent liegt. Der belgische Zentralbankpräsident Pierre Wunsch zum Beispiel sagte, weitere Zinsanhebungen seien derzeit weniger wahrscheinlich. Nach Ansicht des irischen Notenbankchefs Gabriel Makhlouf ist es für die derzeit an den Finanzmärkten aufkommende Debatte über Zinssenkungen verfrüht.