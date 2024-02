Der Kurs des Euro hat am Mittwoch einen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne wieder eingebüsst. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0803 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Morgen (1,0811). Der Euro hatte am Dienstag seine Erholung nach dem Kursrutsch vor gut einer Woche beschleunigt und war in der Spitze bis auf 1,0839 Dollar geklettert. Dies war der höchste Stand seit Anfang Februar.

21.02.2024 12:06