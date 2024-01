Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0936 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zum Franken gewannen aber sowohl der Euro als auch der Dollar dazu. Der Euro setzt sich mit 0,9313 Franken über der Marke von 0,93 fest und der Dollar hält sich mit 0,8515 Franken über der im Tagesverlauf zurückgewonnen Schwelle von 0,85 fest.

09.01.2024 16:37