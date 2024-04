Marktbeobachter sprachen auch von einer leichten Gegenbewegung des Dollar, nachdem besser als erwartet ausgefallene Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager am Donnerstag noch für Auftrieb beim Euro gesorgt hatten. Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung erwartet, der am Markt stark beachtet wird.