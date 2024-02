Konjunkturdaten sorgten nicht für grösseren Impulse am Devisenmarkt. Während sich die Konsumstimmung in Deutschland auf niedrigem Niveau leicht aufhellte, verschlechterte sie sich in Frankreich. Neue Zahlen der EZB zeigten eine vergleichsweise schwache Entwicklung der Geldmenge und eine zögerliche Kreditvergabe. «Aus konjunktureller Sicht ist die monetäre Entwicklung etwas enttäuschend, denn es untergräbt die Hoffnung auf eine allmähliche Stabilisierung», kommentierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen.