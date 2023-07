Der Schweizer Franken hat nach einem zuletzt sehr starken Lauf am Montag etwas nachgegeben. Das Euro/Franken-Paar bewegte sich am Nachmittag mit Kursen von 0,9665 wieder deutlicher über der Marke von 0,96 Franken. Am späten Abend liegt der Kurs mit 0,9672 Franken sogar nach höher. Der Dollar schwankte derweil am Montag um die Marke von 86 Rappen. Aktuell notiert er bei 0,8599 Franken.