Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Handelsverlauf werden nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag stehen zwar Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone auf dem Programm. Allerdings handelt es sich bei den Inflationsdaten für Februar nur um eine zweite Schätzung.