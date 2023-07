Der Euro ist am Donnerstag deutlich unter 1,12 US-Dollar gefallen. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,1151 Dollar und damit etwa einen halben Cent weniger als am Vorabend. Der am Dienstag bei 1,1276 Dollar erreichte Höchststand seit Februar 2022 ist damit erst einmal ausser Sichtweite geraten.

20.07.2023 17:24