Der Euro hat sich am Freitag nach deutlichen Kursverlusten im Verlauf der Woche stabilisiert. Zeitweise stieg die Gemeinschaftswährung über 1,06 US-Dollar, nachdem sie zur Wochenmitte noch bis auf 1,0488 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen war. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,0576 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen.

29.09.2023 16:25