Zuvor hatte sich der Euro im europäischen Handel am Montag über weite Strecken kaum bewegt. Inflationsdaten aus China hatten konjunkturelle Schwächesignale ausgesendet, was die Gemeinschaftswährung belastet hatte. Diese aber wurden nun an der Wall Street kaum beachtet, was den Dollar in seiner Funktion als in schwierigen Zeiten gesuchte Weltreservewährung unter Druck setzte und den Euro entsprechend stützte.