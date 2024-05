Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nach Daten zur Unternehmensstimmung eine Berg- und Talfahrt gezeigt. Während die Gemeinschaftswährung am Vormittag ein Tageshoch nach unerwartet starken Zahlen aus der Eurozone erreichte, profitierte der US-Dollar am Nachmittag von ebensolchen aus der amerikanischen Wirtschaft. Im Gegenzug gab der Euro einen Grossteil seiner vorherigen Gewinne wieder ab. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,0836 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen.