Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag weiter abwärts bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte ihr niedrigstes Niveau seit Anfang Juli. Zuletzt wurde sie im New Yorker Handel nahe dem Tagestief mit 1,0864 US-Dollar gehandelt nach 1,0882 am Abend davor.

17.08.2023 21:19