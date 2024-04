Zum Franken bleibt der Euro etwas fester als noch am Vortag. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 0,9788 Franken, nachdem sie sich zeitweise dem Niveau von 98 Rappen angenähert hatte. Auch der Dollar bleibt zur Schweizer Währung fest, am Mittag notiert er bei 0,9084 Franken. Im Tagesverlauf hatte die US-Währung mit 0,9097 Fr. ein neues Jahreshoch erreicht. Analysten hatten in den vergangenen Tagen einen weiteren Anstieg des Dollars zum Franken prognostiziert.