Nach den geldpolitischen Entscheidungen der EZB war der Euro am Donnerstag noch um rund einen halben Cent gefallen. Die Notenbank hatte am Vortag den Leitzins wie erwartet nicht verändert und erneut darauf hingewiesen, dass künftige Zinsentscheidungen datenabhängig seien. Am Mittwoch hatte der Euro noch den höchsten Stand seit März erreicht.