Bereits am gestrigen Mittwoch hatte auch der Euro durch die neuen US-Inflationszahlen Auftrieb erhalten. Im Juni ist die Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Welt deutlich auf 3,0 Prozent gefallen. Auch die von der US-Zentralbank Fed besonders beachtete Inflation ohne Energie und Lebensmittel ging spürbar zurück. An den Märkten wurden die Zinserwartungen an die Fed gedämpft, was den Dollar belastet.