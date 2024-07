Auch zum Franken hat der Dollar zugelegt. Am späten Abend notiert der Dollar bei 0,8876 Franken nach 0,8835 Franken am Morgen. Der Euro wird zum Schweizer Franken am späten Abend für 0,9671 Franken gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Am Vortag war der Euro unter die Marke von 97 Rappen gesunken.