Abermals hatte Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Dem Sonntagsblatt «La Tribune Dimanche» sagte Villeroy, dass es in diesem Jahr Zinssenkungen geben werde, und fügte hinzu: «Was das genaue Datum angeht, ist nichts ausgeschlossen, und bei unseren nächsten Sitzungen wird alles offen sein.»