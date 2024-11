Zuletzt wurde das EUR/USD-Paar mit 1,0622 wieder knapp über der Marke von 1,06 gehandelt. Zwischenzeitlich am Morgen und bereits am Vorabend war das Paar knapp unter die Marke gefallen und hat bei 1,0593 auch ein neues Jahrestief erreicht. Auch zum Franken legt der Dollar tendenziell weiter zu. Das USD/CHF-Paar hat dabei am Morgen bei 0,8843 ein neues 12-Wochenhoch erreicht, zuletzt wurde mit 0,8834 wieder etwas weniger bezahlt. Wenig verändert zeigt sich EUR/CHF mit 0,9382 nach 0,9373 am frühen Morgen.