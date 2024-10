Zum Franken bewegte sich der Greenback hingegen am Abend kaum mehr, wobei das USD/CHF-Paar zuletzt bei 0,8638 umging. Im Vergleich zum frühen Morgen (0,8585) ist das allerdings ein deutlicher Anstieg. Das EUR/CHF-Paar ging derweil am späten Abend bei 0,9410 nach 0,9428 am frühen Abend bzw. 0,9376 am Morgen.