Das seien keine guten Vorzeichen für den Euro. Dazu komme noch, dass einige Schwergewichte seitens der EZB im Wochenverlauf ihre Kommentare abgeben, viele davon melden sich schon am heutigen Dienstag zu Wort. «Hören sie sich taubenhaft an, dürfte sich der Markt in seiner Euro-Skepsis bestätigt sehen.» Auch keine guten Neuigkeiten für den Euro, der bereits zum gestrigen Wochenstart langsam wieder in Richtung 1,08 fiel.