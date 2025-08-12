Nebst der verlängerten Zollbefreiung von China durch die USA um 90 Tage sind im frühen Geschäft für den Devisenhandel noch kaum Impulse vorhanden. Der Blick der Investoren richtet sich bereits auf die für den frühen Nachmittag terminierten Inflationsdaten aus den USA. Diese gelten als zentral für die weitere Ausrichtung der Zinspolitik der amerikanischen Notenbank.