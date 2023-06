Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat dem Euro am Donnerstag weitere Gewinne beschert. Im New Yorker Handel kletterte die Gemeinschaftswährung mit 1,0948 US-Dollar auf den höchsten Stand seit über einem Monat. USD/CHF ging derweil bei 0,8913 um. EUR/CHF bei einem Wert von 0,9760 nach 0,9764 am Mittag und somit kaum verändert.

15.06.2023 21:29