Der Streit sei weniger juristisch als institutionell und politisch, sagte ein Händler. Entscheidend sei letztlich die Frage, ob das Fed weiterhin unabhängig und datenbasiert auf Inflation, Arbeitsmarkt und Konjunktur reagieren könne. Für die Märkte sei weniger relevant, wie die Untersuchung ende. Schon ihre Existenz erhöhe die politische Unsicherheit, stelle die Verlässlichkeit der US-Notenbank in Frage und treibe die Risikoprämie nach oben.