Zur Schweizer Währung gab der Euro auf 0,9905 Franken nach, nachdem er vor dem Sitzungsprotokoll der Fed noch 0,9912 Franken gekostet hatte. Der Dollar zog leicht auf 0,9154 Franken an nach 0,9147 Franken vor der Publikation. Allerdings hielten sich die Ausschläge im Vergleich zum Stand am späten Nachmittag in engen Grenzen.