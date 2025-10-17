Der US-Dollar notiert aktuell bei 0,7893 Franken. Am Vorabend wurde der Greenback noch klar über 79 Rappen gehandelt. Auch der Euro hat sich zum Franken abgeschwächt, nämlich auf 0,9237 von 0,9256 am Morgen bzw. 0,9270 am Vorabend. Am Donnerstag kostete er noch mehr als 93 Rappen. Derweil wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1702 Dollar gehandelt nach 1,1688 Dollar am Donnerstagabend.
In den USA hatte am Vorabend die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken für Verunsicherung an den Märkten gesorgt, als zwei Institute Probleme mit Krediten bekannt gegeben hatten. Dies schüre die Furcht vor einer Bankenkrise, wie es sie vor gut zwei Jahren bereits einmal gegeben habe.
Sollte es zudem in den USA wirklich zu einer Regionalbankenkrise kommen, dürfte das Fed zudem dem Markt mit Zinssenkungen und Liquiditätsspritzen zu Hilfe eilen, heisst es weiter.
Zudem belasteten weiterhin auch die Zinssenkungserwartungen auf dem Dollar. Denn nach wie vor setzten die Marktteilnehmer auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Dies auch weil sich Fed-Chef Jerome Powell besorgt über den Arbeitsmarktgeäussert hatte.
Dies spreche gegen den Dollar und verstärke dagegen die Flucht in sichere Häfen. Davon profitiere sowohl das Gold als auch der Franken, heisst es am Markt.
awp-robot/pre/jb
(AWP)