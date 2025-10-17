Der US-Dollar notiert aktuell bei 0,7893 Franken. Am Vorabend wurde der Greenback noch klar über 79 Rappen gehandelt. Auch der Euro hat sich zum Franken abgeschwächt, nämlich auf 0,9237 von 0,9256 am Morgen bzw. 0,9270 am Vorabend. Am Donnerstag kostete er noch mehr als 93 Rappen. Derweil wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1702 Dollar gehandelt nach 1,1688 Dollar am Donnerstagabend.