«Zarte Frühlingsgefühle in der deutschen Konjunktur», kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. «Trotzdem blieb auch im März die Unternehmensstimmung in Deutschland gedrückt.» Er verwies auf die deprimierten Erwartungen. Die Gründe lägen unter anderem am wahrgenommenen wirtschaftspolitischen Stillstand in Deutschland.