Auch zum Euro hat sich der Franken noch etwas mehr gefestigt. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 0,9335 nach 0,9340 Franken im frühen Handel und 0,9354 am Freitagabend. Am Freitagmorgen waren es noch fast 94 Rappen. Derweil hat sich der Euro zum Dollar mit 1,1722 über das Wochenende kaum verändert. Vor den US-Daten kostete der Euro mit 1,1680 aber noch klar weniger.