Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus. So sind die Einzelhandelsumsätze im März wie erwartet merklich gestiegen. Der sogenannte «Liberation Day», an dem Trump neue Zölle gegenüber den meisten Ländern der Welt verkündete, war erst am 2. April. «Ob der Umsatzanstieg die Konjunktursorgen dämpfen kann, darf angesichts des Zoll-Chaos aber bezweifelt werden», schreibt Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba. Zudem ist die Industrieproduktion im März erstmals seit November gefallen.