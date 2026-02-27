Wenig Einfluss auf die Währungen hatten derweil die am Nachmittag veröffentlichten US-Produzentenpreise, die deutlich über den Erwartungen ausfielen und damit einen verstärkten Inflationsdruck zeigen. Im Januar stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, um 2,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen waren im Schnitt nur von einem Plus von 2,6 Prozent ausgegangen. Im Dezember und im November hatte die Rate noch jeweils bei 3,0 Prozent gelegen.