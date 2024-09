Der Franken legt am Freitagabend weiter zu. Der Euro ist mittlerweile mit 0,9387 unter die Grenze von 0,94 Fr. gefallen, am Nachmittag wurde dafür noch 0,9418 bezahlt. Der US-Dollar hat sich gleichzeitig auf 0,8407 von 0,8424 verbilligt. Am Morgen lag er noch nahe bei 0,85 Fr.