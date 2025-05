Am späten Nachmittag kostet ein Euro 0,9332 Franken nach etwas höheren Notierungen um die 0,9340 im frühen Geschäft. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Inflationsdaten war das Euro/Franken-Währungspaar über die Schwelle von 0,9370 geklettert. Auch der Dollar schwächte sich bis am Nachmittag ab und wird zurzeit zu 0,8227 Franken gehandelt nach 0,8232 am Morgen. Das Euro/Dollar-Paar wiederum steht unverändert bei 1,1345 Dollar.