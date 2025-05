Der Schweizer Franken hat am Montag sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar leicht an Wert gewonnen. Am späten Abend kostete der Euro 0,9310 Franken nach höheren 0,9346 am Vorabend. Der US-Dollar kostet 0,8231 Franken nach etwas höheren 0,8270 am Vorabend. Das Euro/Dollar-Paar wiederum steht wenig verändert bei 1,1312 Dollar.