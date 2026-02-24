Am Dienstagabend hat der Schweizer Franken zum Euro und zum Dollar leicht zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird zu 0,9111 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9121). Auch der US-Dollar schwächte sich auf 0,7735 Franken leicht ab nach zuvor 0,7735. Das Euro/Dollar-Paar hat sich in dieser Zeit derweil kaum bewegt und steht bei 1,1779 Dollar.