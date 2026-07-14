Laut einer Studie der Deutschen Bank dürfte der Franken mit Blick nach vorne tendenziell unter Druck bleiben. Wegen der anhaltend tiefen Inflation in der Schweiz rechnen die Analysten damit, dass die Schweizerische Nationalbank ihren Leitzins bis mindestens Ende Jahr unverändert lässt. Damit bleiben die Zinsvorteile von US-Dollar und Euro bestehen. Der Franken werde derzeit dabei stärker von den globalen Zinsentwicklungen als von seiner traditionellen Rolle als sicherer Hafen bestimmt.