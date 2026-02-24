Gegenüber dem Franken schwächte sich der US-Dollar am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7736 Franken gehandelt. Auch der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9119 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, aktuell kostet der Euro 1,1787 US-Dollar.