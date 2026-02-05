Wie erwartet tastete die EZB die Leitzinsen nicht an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine grosse Unsicherheit.