Nun aber steht das Duo USD/CHF bei 0,7776, nachdem es am Nachmittag bis auf 0,7742 abgerutscht war. Das Währungspaar EUR/CHF notiert bei 0,9170 nach zeitweise 0,9145. Wenig bewegt ist der EUR/USD-Kurs mit 1,1793.
Wie erwartet tastete die EZB die Leitzinsen nicht an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine grosse Unsicherheit.
awp-robot/
(AWP)