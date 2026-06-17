«Für den US-Dollar wird ausschlaggebend sein, ob sich Warsh im Statement heute schon taubenhaft anhört, den Preisschock als temporär bezeichnet und sich damit die Zinserhöhungserwartungen als ungerechtfertigt herauskristallisieren», schreibt die Commerzbank in einem Kommentar. Und die Helaba ergänzt: «Warsh kann nun zeigen, dass er unabhängig ist und die Geldpolitik nicht zum Instrument des Weissen Hauses werden lassen will.»