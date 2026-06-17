Der Kurs des Euro ist in der Nacht leicht gesunken. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9196 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.
Auch der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,7919 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1612 zeigt.
«Für den US-Dollar wird ausschlaggebend sein, ob sich Warsh im Statement heute schon taubenhaft anhört, den Preisschock als temporär bezeichnet und sich damit die Zinserhöhungserwartungen als ungerechtfertigt herauskristallisieren», schreibt die Commerzbank in einem Kommentar. Und die Helaba ergänzt: «Warsh kann nun zeigen, dass er unabhängig ist und die Geldpolitik nicht zum Instrument des Weissen Hauses werden lassen will.»
awp-robot/dm/cg
(AWP)