Ähnlich verhält es sich mit dem Dollar/Franken-Paar. Während der Stand von 0,8197 gegenüber dem Morgen kaum verändert ist, bedeutet dies auch den höchsten Stand seit einem Jahr. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1365 zeigt.