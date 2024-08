«Der Dollar hat seit Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts vor einer Woche nachgegeben, aber nur moderat», schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in einem Kommentar. Dabei betonte er, dass die US-Währung gerade einmal so schwach sei wie bereits Anfang Juni. Das zeige, dass der Devisenmarkt keineswegs in exzessivem Ausmass eine US-Rezession einpreise. Die jüngste Entwicklung reflektiere lediglich ein leicht höheres Risiko - nicht mehr und nicht weniger, so Leuchtmann.