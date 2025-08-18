Ansonsten fehle es an grösseren Impulsen, ist im Markt zu hören. So steht das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole erst am Donnerstag an. Marktteilnehmer erwarten, dass Fed-Chef Jerome Powell dort mit seiner Rede die Weichen für Leitzinssenkungen im September stellen könnte. Aktuell ist an den Märkten ein Schritt um 25 Basispunkte eingepreist. Powell steht massiv unter Druck. Bekanntlich will US-Präsident Donald Trump noch viel schnellere und stärkere Schritte von ihm.