Der Franken hat am Montag im US-Handel an Stärke gewonnen. So fällt der US-Dollar gegen 21.00 Uhr auf 0,8572 Franken, nachdem er am Nachmittag kurzzeitig auf bis zu 0,8674 hochgeschossen war. Grund dafür waren Gerüchte, US-Präsident Donald Trump erwäge eine 90-Tage-Zollpause. Das Weisse Haus dementierte diese danach aber als «Fake News».