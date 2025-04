Der USD/CHF-Kurs fiel am Donnerstagabend zeitweise bis auf 0,8231 und damit auf den tiefsten Stand seit Jahren. Und das Duo EUR/CHF notierte mit dem Tagestief von 0,92297 im Bereich des Allzeittiefs. Händler begründeten dies mit der Rolle des Frankens als «sicherer Hafen» in unsicheren Zeiten. Der Zollkonflikt sei noch längst nicht vorbei. Dazu passte, dass auch der Goldpreis am Donnerstagabend auf ein Rekordhoch stieg.