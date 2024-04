Am frühen Nachmittag wurde der US-Dollar wieder zu 0,9088 Franken gehandelt, nachdem er in der Nacht bis auf 0,9012 gefallen war. Ähnlich war die Kursentwicklung gegenüber dem Euro, der aktuell mit 0,9677 Franken bewertet wird. Am Vorabend kostete die Gemeinschaftswährung noch klar mehr als 0,97 Franken.