Im Handel wartet man nun auf die Publikation der US-Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Daten werden am Mittwoch erwartet. Im November lag die Inflationsrate in den USA bei 2,7 Prozent. Analysten rechnen mit einem Anstieg auf 2,9 Prozent.